ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح

مباراة أ

شوروسبري تاون ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشر ليفربول، عبر الحساب الرسمي للفريق بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفرعون المصري ، مصحوبة بتعليق: "الملك".









وتعادل فريق ليفربول مع مضيفه شوروسبري تاون بهدفين لمثلهما، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، على أرضية ملعب "مونتكومري ميداو"، ليتم اللجوء إلى مباراة العودة على أرضية ملعب "الأنفيلد".





وكان الريدز قد تأهل لدور الـ32 من كأس إنجلترا، بعد فوزه على فريق إيفرتون، بنتيجة 1 – 0، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد، وبنفس النتيجة تخطى شروزبورى، نظيره فريق بريستول سيتي.





ويحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق ويست هام يونايتد بالملعب "لندن"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، من المقرر أن تجمع بينهما مساء الأربعاء الموافق 29 يناير 2020