بسبب الحكومة الجديدة.. أمريكا تستعد لوقف المساعدات إلى لبنان

نشرت صحيفة "فري بيكون" الأمريكية كشفت من خلاله عن دراسة الولايات المتحدة وقف كافة المساعدات إلى لبنان، عقب تشكيل حكومة حزب الله بقيادة حسان دياب





وقالت الصحيفة إن الخلاف الذي استمر فترة داخل الإدارة الأمريكية حول هذه المساعدات قد انتهى، وسيتم وقف جميع المساعدات عقب تشكيل الحكومة





وأضافت أن الجميع في إدارة ترامب اتفقوا على أن الحكومة اللبنانية الجديدة واقعة تحت سيطرة حزب الله، وهو ما يجعل وقف المساعدات أمر حتمي.





وأشارت الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس بأن استمرار المساعدات إلى لبنان يعني أن أموال دافعي الضرائب ستذهب إلى حزب الله اللبناني.





وأوضح التقرير أن ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وضع خطًا أحمر في الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، وقال لهم إن إدارة ترمب ستحرم أي حكومة لبنانية يسيطر عليها حزب الله من المساعدات.





وكانت تقارير قد اعتبرت أن الحكومة اللبنانية الجديدة، تعتبر الأولى في تاريخ لبنان التي ستكون قريبة من حزب الله اللبناني.