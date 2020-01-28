AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب الحكومة الجديدة.. أمريكا تستعد لوقف المساعدات إلى لبنان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نشرت صحيفة "فري بيكون" الأمريكية كشفت من خلاله عن دراسة الولايات المتحدة وقف كافة المساعدات إلى لبنان، عقب تشكيل حكومة حزب الله بقيادة حسان دياب

وقالت الصحيفة إن الخلاف الذي استمر فترة داخل الإدارة الأمريكية حول هذه المساعدات قد انتهى، وسيتم وقف جميع المساعدات عقب تشكيل الحكومة

وأضافت أن الجميع في إدارة ترامب اتفقوا على أن الحكومة اللبنانية الجديدة واقعة تحت سيطرة حزب الله، وهو ما يجعل وقف المساعدات أمر حتمي. 

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس بأن استمرار المساعدات إلى لبنان يعني أن أموال دافعي الضرائب ستذهب إلى حزب الله اللبناني. 

وأوضح التقرير أن ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وضع خطًا أحمر في الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، وقال لهم إن إدارة ترمب ستحرم أي حكومة لبنانية يسيطر عليها حزب الله من المساعدات. 

وكانت تقارير قد اعتبرت أن الحكومة اللبنانية الجديدة، تعتبر الأولى في تاريخ لبنان التي ستكون قريبة من حزب الله اللبناني. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يبعث ببرقية لـ نظيره اللبناني.. ماذا قال فيها ؟

الخارجية الأمريكية: الجيش اللبناني له مصداقية في مواجهة أنشطة حزب الله

عناصر حزب الله اللبناني تعتدي على المتظاهرين في جسر الرينج

واشنطن: مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار

شرط فرنسي يجب تنفيذه أولًا إذا أرادت لبنان الخروج من أزمتها

أنباء عن اتفاق مبدئي بين القوى السياسية اللبنانية على رئيس الحكومة الجديد

ترشيحاتنا

عبدالعزيز يكشف النقاب عن كواليس خلافه مع حسني عبد ربه

أزارو: «رفضت فرنسا من أجل الأهلي.. ومدرب المغرب استبعدني لهذا السبب»

عمل نفسه ميت .. رجل ينجو بأعجوبة من هجوم نمر مفترس عليه .. فيديو

بالأبيض.. يسرا تتألق والجمهور يتغزل

براءة زوج نانسي عجرم .. صحفي لبناني يفجر مفاجأة

حتحوت يكشف سبب غياب لاعب الأهلي عن مباراة النجم الساحلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفخار .. صناعة تواجه الحداثة والاندثار في الوادي الجديد

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025