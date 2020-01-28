بسبب كورونا.. الصين توصي مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج

أوصت الحكومة الصينية، مواطنيها، إلى تأجيل السفر إلى الخارج إلى وقت آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في الأراضي الصينية.





وأرسلت اليابان، طائرة إلى مدينة ووهان الصينية، التي ضربها فيروس كورونا الجديد ، وذلك من أجل إجلاء رعاياها من المدينة.





وقررت الحكومة الصينية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، وذلك في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد





وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا الجديد الذي ضرب البلاد إلى 106 حالات، بالإضافة إلى ظهور 1600 حالة إصابة جديدة.





وكانت كل من ألمانيا وسريلانكا قد أعلنتا ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، على أراضيهما، لتنضما إلى مجموعة من الدول التي اكتشفت حالات جديدة للفيروس.





وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تهديد فيروس كورونا المستجدّ أصبح "مرتفعًا" على المستوى الدولي، وفقا لوكالة "فرانس برس".