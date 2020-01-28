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حوادث

شاهد.. عروض تدريبية لطلبة كلية الشرطة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:49 ص
عروض تدريبية لطلبة
عروض تدريبية لطلبة اكاديمية الشرطة
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مصطفى الرماح
قام طلبة كلية الشرطة،بتقديم عدة عروض تدريبية للنزول السريع من المناطق المرتفعة على الأرض ضمن احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة ال٦٨.

وأقامت وزارة الداخلية اليوم عرضا لمركبات ومعدات الشرطة بمقر أرض العروض بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، وعروضا ترفيهية لأسر الشهداء، في ذكرى العيد ٦٨ لذكرى عيد الشرطة.

ويقام الحفل برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإشراف قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، بمناسبة مرور ٦٨ عاما على ذكرى استبسال الشرطة المصرية أمام العدو الإنجليزي في الإسماعيلية، ورفضهم تسليم مبنى المحافظة لهم والوقوف أمام مدافع ودبابات المحتل الإنجليزي يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢، وخاضوا معركة شرسة بعد توجيهات فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك بعدم الاستسلام لهم والمقاومة وقد أسفرت تلك المعركة استشهاد أكثر من 50 وإصابة 80 من رجال الشرطة البواسل.

ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا.

وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.
شاهد.. عروض تدريبية لطلبة كلية الشرطة
شاهد.. عروض تدريبية لطلبة كلية الشرطة
شاهد.. عروض تدريبية لطلبة كلية الشرطة
شاهد.. عروض تدريبية لطلبة كلية الشرطة
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