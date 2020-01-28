مكافآت غير مسبوقة .. تحفيزات كبيرة فى الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

رصد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني مبالغ مالية ضخمة لـ الجهاز الفنى ولاعب الفريق الأول لكرة القدم من أجل تخطى عقبة الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .





وأكدت صحيفة "كفرووتر" السودانية إن رئيس الهلال السودانى وعد لاعبيه بصرف مستحقات مالية كبيرة للغاية ستكون الأكبر فى حال الفوز على الأهلى وحسم التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة الإفريقية .





وأضافت أن رئيس الهلال عقد جلسة معنوية مع لاعبيه والجهاز الفنى من أجل الشد من أزرهم قبل مواجهة الأهلى وطالب ببذل أقصى جهد ممكن فى المباراة من أجل الفوز بها .





وكان الهلال السودانى تقدم بشكوى إلى الكاف ضد تعيين الحكم المغربي لإدارة المباراة المرتقبة ضد الأهلى وطالب الهلال بتغيير الطاقم التحكيمي .





وأكد مصدر مطلع داخل الكاف أنه لا توجد أى نية لتغيير الحكم المغربي رضوان الجيد ، موضحا أن الحكم يعد واحدا من أبرز حكم القارة السمراء فى الوقت الحالى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى المباريات التى يتم تعيينه بها .





ويعد المغربي رضوان جيد واحدا من أهم الحكام داخل أركان القارة السمراء فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى الفترة الأخيرة وإدارته للعديد من المباريات المهمة.