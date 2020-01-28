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رياضة

سعد سمير يعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن سعد سمير مدافع الفريق، سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين.

ومن المقرر أن يستكمل سعد سمير رحلته العلاجية، بعد خضوعه لجراحة في «وتر أكيلس» تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.

ومن المقرر أن يخضع سعد سمير، لفحص طبي جديد في ألمانيا؛ للاطمئنان على حالته، قبل أن يقوم الخبير الألماني فولتر، بتحديد البرنامج التأهيلي الذي سينفذه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان سعد سمير قد تعرض لقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.
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