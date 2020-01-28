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تكنولوجيا

أدى لتعطل شركات وأعمال.. عطل كبير يضرب Google Drive حول العالم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:00 م
دى إلى تعطل شركات
دى إلى تعطل شركات وأعمال.. عطل كبير يضرب Google Drive حول ال
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ندى على
ذكر موقع Tech Times أن عدد كبير من المستخدمين حول العالم أغرقوا موقع تويتر أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، بسيل من الشكاوى لشركة جوجل بسبب توقف خدمات Google Drive وخدمات جوجل الأخرى مثل Google Docs وGoogle Sheets وSlides لبعض الوقت في عدد كبير من دول العالم. 

واشتكى مستخدمو Google Drive من توقف أعمالهم المهمة بسبب العطل المفاجئ الذى أدى توقف الخدمة، حيث لم يستطيعوا رفع وتخزين بعض المعلومات الحساسة الخاصة بأعمالهم والتى يجب رفعها فورا إلى الخدمة . 

ولم يتم معرفة سبب التوقف الذى أدى بدوره إلى توقف بعض الشركات والأعمال في عدد من الدول أمس واستمرت إلى اليوم، وقال المتحدث الرسمى باسم جوجل أن هناك توقف في Google Drive وبعض خدمات جوجل ونعمل على حل المشكلات.  

وخدمة Google Drive هى بالأساس طريقة سهلة لتحميل الملفات والمعلومات المهمة على ذاكرة الإنترنت، ولم يتم معرفة السبب حتى الآن إذا كان هناك عطل في شركة جوجل أم أن الخدمة تعرضت للاختراق. 

وتتعرض خدمات جوجل منذ فترة إلى التوقف وكثرة الأعطال، حيث انتقد خبراء الشركة بأن المستوى الأمنى لديها ضعيف وأنها تتعرض لاختراقات طوال الوقت.  
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