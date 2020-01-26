أسرارك ومعلوماتك في أمان.. خاصية جديدة من Google Cloud تعرف عليها

أعلنت شركة جوجل عن أداة جديدة في Google Cloud تهدف لمساعدة المستخدمين على رفع وتخزين بياناتهم الشخصية وكل معلوماتهم على الإنترنت.





وذكر موقع Tech Radar أن الأداة الجديدة Secret Manager من Google Cloud بإمكانها ان تكون مصدر ثقة للمستخدمين حيث سيكون عليهم رفع بياناتهم الشخصية والشهادات الخاصة بهم و كلمات السر بالإضافة إلى البيانات الموجودة على الإنترنت.





وأصدرت شركة جوجل أداة تسمى Berglas في خطوة سابقة قبل إصدار الأداة الجديدة، وتعتبر Berglas مصدر مفتوح لإدارة الملفات المهمة والبيانات الشخصية والخاصة ومع إصدار أداة Secret Manager ستعمل الأداتان معا على حماية وحفظ بيانات المستخدمين.





وتعتبر خاصية Secret Manager طريقة سهلة لتخزين وإدارة الأسرار أو الملفات السرية في Google Cloud.





وفي وقت سابق كانت جوجل أطلقت خاصية جديدة لمستخدمى هواتف الأندرويد تعمل على إغلاق النوافذ الكثيرة المستخدمة على هذه الهواتف.



