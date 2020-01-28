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تكنولوجيا

لزيادة متابعيك على تويتر.. 6 خطوات عليك اتباعها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:01 ص
لزيادة متابعينك على
لزيادة متابعينك على تويتر.. 6 خطوات عليك اتباعها
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قسم التكنولوجيا
يعد موقع  تويتر من  أكثر وسائل التواصل الاجتماعى شعبية على الإنترنت لمشاركة الآراء و الأفكار ولكنه يعتبر منصة أيضا لمشاركة أنشطتهم وحياتهم اليومية. 
  
وذكر موقع Electronic Urban Report مجموعة من النصائح التى عليك اتباعها، والتى من الممكن أن تساعدك على الحصول على عدد كبير من المتابعين. 
 
الخطوة الأولى : عمل بروفايل جذاب 
ابدأ بتحميل صورة ملف شخصي لطيفة لأنه أول شئ سيلاحظة المتابعين والتأكد من اختيار الصورة التى تناسب شخصيتك .

الخطوة الثانية: التفاعل مع المتابعين
 وهذا أمر مهم للوصول إلى المزيد من الأشخاص عن طريق الرد على التعليقات والرسائل بالإضافة إلى استخدام "Live chats".  

الخطوة الثالثة : اتباع الروتين الخاص بالموقع  
يجب على المستخدمين نشر حوالي 15 تغريدة بشكل يومى، ومن المرجح أن يفقد المستخدمون متابعيهم عندما لا يغردون بانتظام.  

الخطوة الرابعة : الوقت المناسب لنشر التغريدات 
يجب على المستخدمين التأكد من اختيار الوقت المناسب  للنشر وذلك في الأوقات التى يتواجد فيها مستخدمو تويتر على المنصة، وفقا لبعض المواقع، فإن المستخدمين في جميع أنحاء العالم أكثر نشاطا على تويتر يوم الجمعة من تسعة إلى عشرة صباحا. 

الخطوة الخامسة : اختيار أفضل تغريدة وتثبيتها فى أعلى الصفحة 
يتاح للمسخدمين فرصة تثبيت تغريدة وهذا يعنى أنها تسلط الضوء على واحدة من المنشورات  وتبقى فى القمة ليشاهدها المتابعون حيث أنها تظهر بنسبة كبيرة شخصية صاحب البروفايل.  
 
الخطوة السادسة : مشاركة البروفايل على وسائل التواصل الاجتماعى الأخري 
بهذه الطريقة يمكن للأشخاص العثور على الملف الشخصي الخاص بك، حيث أنه إذا وجد المتابعون على سبيل المثال حسابك على Instagram مسليًا ، فإنهم يريدون التعرف على حساب تويتر الخاص بك. 



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