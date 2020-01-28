شباك واحد لإنهاء جميع الإجراءات الإدارية بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية

قرر الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب بجامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نقل جميع أماكن إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالمرضي في مكان واحد تيسيرا على المرضى ومرافقيهم المترددين على المستشفيات الجامعية.









وأكد عميد الكلية أنه يتم تجهيز مكان جديد لمرضى صرف العلاج على نفقة الدولة للتيسير على المرضى بدلًا من المكان الحالي و تجهيزه بإستراحات إنتظار و أكثر من شباك منفذ لصرف العلاج





وأوضح أنه يتابع وحدة صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات لسرعة الإنتهاء من جميع صيانة الأجهزة داخل الوحدة وإصلاح أية أعطال فورا و المتابعة مع الشركات الموردة لقطع الغيار اللازمة لتوفير مستلزمات الصيانة مع عمل بطاقة صيانة لكل جهاز داخل المستشفيات وذلك حرصا علي تقديم الخدمة الطبية المتكاملة بجميع الاقسام





وأضاف قورة أن الكلية تقوم حاليا بميكنة المستشفيات بالكامل و التحول الرقمى بتطبيق نظام الـ HIS و عمل قاعدة بيانات لجميع المرضى المترددين على المستشفيات بالرقم القومى وتكليف إدارة الإحصاء الطبي و أماكن حفظ التذاكر بعمل تسجيل و أرشفة الكترونية





وأكد حرصه الدائم على تفقد قطاعات المستشفيات برفقة الدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية للتأكد من حسن سير العمل وتقديم خدمات طبية لائقة بالمستشفيات الجامعية .