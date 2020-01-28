حاتم العوني يدعو إلى عقوبات صارمة تجاه الجرائم العقائدية والفكرية

قال الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، إن من واجبات الحكومات والدول حماية أمن شعوبها ومجتمعاتها من العقائد الفاسدة والفكر التخريبي، مضيفًا أن مجابهة إفساد الأخلاق يجب أن تبدأ بداية علمية فكرية في تحديد الأخطار وتمييزها عن غيرها، فلا يكون هناك قمعٌ للحريات، ولا انفلاتٌ باسمها.

وخلال كلمته التي دارت حول "وسائل حماية الدولة للمبادئ والأفكار والأخلاق من مخاطر وسائل التواصل والمواقع الضارّة" بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، أكّد الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني أن الاستنفار العام للدولة يجب أن يكون مستمرًا في أجهزتها العلمية والدعوية والإعلامية لتحصين المجتمعات تجاه الأخطار التي تهدد أمنها واستقرارها.

وشدد أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، في مؤتمر الأزهر الذي يحضره نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة في العالم، على ضرورة وضع الدولة لقوانين واضحة وعقوبات صارمة تجاه الجرائم العقائدية والفكرية والأخلاقية تكون كفيلةً بردع المفسِدين للعقائد والأفكار والأخلاق.