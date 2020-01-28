AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حاتم العوني يدعو إلى عقوبات صارمة تجاه الجرائم العقائدية والفكرية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:10 م
الدكتور الشريف حاتم
الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم - محمود ضاحى - يارا زكريا
قال الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، إن من واجبات الحكومات والدول حماية أمن شعوبها ومجتمعاتها من العقائد الفاسدة والفكر التخريبي، مضيفًا أن مجابهة إفساد الأخلاق يجب أن تبدأ بداية علمية فكرية في تحديد الأخطار وتمييزها عن غيرها، فلا يكون هناك قمعٌ للحريات، ولا انفلاتٌ باسمها.
 
وخلال كلمته التي دارت حول "وسائل حماية الدولة للمبادئ والأفكار والأخلاق من مخاطر وسائل التواصل والمواقع الضارّة" بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، أكّد الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني أن الاستنفار العام  للدولة يجب أن يكون مستمرًا في أجهزتها العلمية والدعوية والإعلامية لتحصين المجتمعات تجاه الأخطار التي تهدد أمنها واستقرارها.
 
وشدد أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، في مؤتمر الأزهر الذي يحضره نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة في العالم، على ضرورة وضع الدولة لقوانين واضحة وعقوبات صارمة تجاه الجرائم العقائدية والفكرية والأخلاقية تكون كفيلةً بردع المفسِدين للعقائد والأفكار والأخلاق. 
 
ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بحضور قادة ومفكرين وممثلين عن وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتركز محاور المؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية وحضور الرئيس السيسي.. الأزهر يعقد بعد غد مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي

رئيس الوزراء يكرم رموز التجديد في الفكر الإسلامي بمؤتمر الأزهر.. فيديو

شيخ الأزهر: أحكام العقائد والعبادات والأخلاق قطعية الثبوت والدِّلالة وقابلة للتطبيق في كل زمان ومكان

اليوم .. الإمام الأكبر يلقي البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد

لليوم الثاني.. مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي يواصل أعماله

ترشيحاتنا

كارثة الدفايات.. مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالمقطم

البسوا ثقيل.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح

الأهلى يتقدم ببلاغ ضد الصفحات المسيئة والمحرضة على الفتن

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا

على خطى الرسول.. شاب مغربي يمشي 20 يوما في الصحراء من مكة إلى المدينة

من الأجمل.. مي سليم وميس حمدان بنفس المكياج والجمهور زي الشربات