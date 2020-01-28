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أخبار البلد

الصحفيين العرب: نرفض تصفية القضية الفلسطينية بـ"صفقة القرن"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:51 م
مشروع صفقة القرن
مشروع صفقة القرن
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة ما تناولته أجهزة الإعلام المختلفة عن مشروع صفقة القرن الذي ينوي الرئيس الأمريكي ترامب الإعلان عنها اليوم 28 يناير 2020.

وأكد أن هذه الصفقة تم وضعها بمعزل عن المجتمع الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وهي بذلك تفتح صفحة جديدة فى سجل تمرد سياسات الدول الكبرى على المواثيق الدولية وخروجها السافر على هذه المواثيق.

وأوضح أن مشروع ترامب لا يتمتع بأية مصداقية سياسية ويسقط الثوابت التاريخية والوجودية والجغرافية للفلسطينيين وهذه الخطة جاءت لخدمة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الواسع.

وتشكل هذه الخطة الأمريكية قتلا لحل الدولتين الذى توافق عليه المجتمع الدولي بإستثناء الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني، وهي بمثابة دعم أمريكي لنتنياهو فى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، كما أن ترامب سيوظفها فى حملته  الإنتخابية المقبلة لكسب الأصوات اليهودية .

ولفت إلى أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو كافة الدول العربية الى إتخاذ موقف موحد لمواجهة هذه الخطة التي من الواضح إنها لن تلبي الأماني والحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفى إطار القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية كحد أدني .
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