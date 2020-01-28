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محافظات

عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:05 م
توفير فرص عمل خلال
توفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال لقاء خدمة المواطنين، اليوم الثلاثاء، على حرصه الدائم على الالتقاء بالمواطنين سواء بالديوان العام  أو من خلال جولاته الميدانية للوقوف علي كافة احتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتي القطاعات الخدمية والعمل علي إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

وأشار المحافظ إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.


التقى محافظ البحيرة اليوم بعدد  27 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وذلك بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي الصحة والتضامن الاجتماعي والتنظيم والإدارة والمرور والقوى العاملة والرى والمواقف والنقل والتأمينات الاجتماعية ومرفق الاسعاف ومديري خدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

وقام كل مواطن بعرض مشاكله ومطالبه وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تمثلت فى  14 طلب مساعدات مالية ومعاش شهري  تم الموافقة عليها وتوفير 3 فرص لحالات والعلاج بالمجان ل 4 حالات منهم وثلاثة فرص عمل أخرى عن طريق القوى العاملة.

كما تمت الموافقة على توفير كرسى متحرك وكرسي كهربائى وإجراء جلسات علاج طبيعي بالمجان لحالتين وتجديد ترخيص سيارة و2 ترخيص كشك ونقل مستودع غاز وصرف علاج بالمجان من صندوق دعم الدواء بالمحافظة.

وقرر المحافظ خلال لقاء خدمة المواطنين منح رحلة عمرة لأم شهيد شرطة استشهد في 2014، مؤكدا تقديم كل التحية والتقدير والاعتزاز لكل ام شهيد قدم حياته دفاعا عن الوطن وحماية مقدراته.
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
عمرة لـ أم الشهيد.. وتوفير فرص عمل خلال لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة
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