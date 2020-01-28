نجل مصطفى خليل: أبي حصل على القلادة العسكرية من الدولة مرتين

قال هشام مصطفى خليل نجل الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق لمصر خلال ندوة تتحدث عن مئويته بمعرض الكتاب لعام ٢٠٢٠، أنه كان لا يصدق حينما تم دعوته في معرض الكتاب للحديث عن والده قائلا: "مصر لسه بخير".





وكشف "خليل" أن والده توفي بعد تعب لفترة طويلة وكان في المستشفى وعندما توفي أقيم له جنازة عسكرية، مشيرا إلى والده حصل على القلادة العسكرية مرتين وهذا يحدث للمرة الأولى.





وأشار أن أباه ولد في قرية بالقليوبية، وعاش طفولته فيها حتي أتم عامه الـ ١٥، مشيرا إلى أن أبيه كان يتميز بالأمانة، لافتا أن "زينب أبو العز" والدة الدكتور مصطفي خليل كانت سيدة قوية وهي التي ربت ٥ أولاد في نفس الوقت، مشيرًا الي أن أبيه كان أكبرهم وهو الذي تولي مهمة الصرف علي عائلته والاهتمام بالجانب المادي.





وأشار إلى أن أبيه جاء إلى القاهرة والتحق بمدرسة السعيدية، مشيرا إلى أن وجود والدته في حياته حفزه علي أن المرأة لها وجود هام في الحياة ولابد من الحفاظ علي حقوقها .