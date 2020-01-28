محمود سلامة: انضمام محمد أبو العينين لـ مستقبل وطن إضافة قوية للحزب

أشاد المهندس محمود سلامة، أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، بقرار حزب مستقبل، باختيار رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، للترشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام، وعصام هلال عفيفى أمين التنظيم.





وأضاف سلامة في بيان له، أن الحزب يمتلك كوادر قيادية وخبرات وشباب، وانضمام رجل الصناعة محمد أبو العينين، إضافة قوية لحزب مستقبل وطن، وأكد أن هناك حالة ترحاب شعبي وقيادي من دائرة الجيزة بعد إعلان أبو العنين، الترشح وخوض المنافسة الانتخابية التكميلية.





وكان حزب مستقبل وطن قد قرر اختيار أبو العينين بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام، وعصام هلال عفيفى أمين التنظيم.





من جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا فى الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.





وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى التقدير الدولى لـ «أبو العينين» متمثلًا فى اختياره رئيسًا شرفيًا للبرلمان الأورو متوسطى، وأن ترحيب أهالى الدائرة وفرحتهم بترشحه يؤكد أن الحزب يسير فى الاتجاه الصحيح وفق ما وضعه من قواعد مجردة وشفافة لاختيار مرشحيه فى أى انتخابات، وهو ما سنؤكده فى كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.





فى السياق ذاته، أكد المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام محمد أبو العينين لمستقبل، إضافة كبيرة للحزب.