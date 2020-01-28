صفقة القرن.. مطالبات بعقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والأمن الإسرائيلي

دعا السياسي الإسرائيلي، ورئيس تحالف (العمل - جيشر - ميرتس)، عمير بيرتس، اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، بسبب صفقة القرن.





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، وجه بيرتس خطابا إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، جابي اشكنازي (كاحول لفان) طالب فيه بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والأمن.





وقال بيرتس في خطابه إن الخطة التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، تتعلق بمسائل مصيرية وحساسة يمكن خلق مجموعة من ردود الأفعال الشعبية والأمنية.





وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وزارة الدفاع والشاباك منشغلون في الوقت الحالي بوضع تقديرات للموقف إزاء كافة السيناريوهات المتوقعة.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء أمس، الاثنين، أنه سيعلن عن بنود خطته للسلام والمعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، مساء اليوم.



