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يوسف القعيد: الأمية الثقافية أخطر أنواع الجهل المجتمعي..فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:02 م
يوسف القعيد
يوسف القعيد
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نورهان رأفت

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد ، أنه كلما ارتفعت الأمية انخفضت نسبة القراءة، موضحا أن هناك نوعين من الأمية سواء الأمية الأبجدية أو الثقافية.


وأضاف يوسف القعيد خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، أن أخطر أنواع الأمية هي الثقافية، وهو الشخص معدوم الثقافة وقليل القراءة، موضحا أنه من الضروري أن يمحو الشخص أميته ويتطلع الثقافة بشتى أنواعها.


وأشار يوسف القعيد الكاتب والروائي، إلى أن الإدراك والوعي عند الشعوب بمثابة ظهر يحمي الجيش، لأن الوعي شيء مهم كسلاح للشعوب.


وأوضح يوسف القعيد، خطورة شهادات محو الأمية المزورة على المجتمع، والتي تستخرج بشكل غير رسمي للحصول على رخص القيادة وغيرها.


وتابع يوسف القعيد، أنه يتمنى أن يعيش حتى يصل لليوم الذي لايوجد فيه امي واحد، موضحا أن الظروف الاقتصادية عامل مهم لزيادة نسبة القراءة.

 

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