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معرض الكتاب يتخطى حاجز المليون زائر في اليوم السادس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أن عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ ٥١ بمركز مصر للمعارض الدولية تخطى حاجز المليون زائر فى يومه السادس ليعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة باعتبارها قاطرة للتنمية.

قالت إن الفعاليات المتنوعة تخلق حالة إبداعية متفردة تجمع الثقافة بالفنون، متابعة ان غرفة العمليات التى تم تشكيلها لمتابعة حركة العمل تلقت الكثير من الإشادات بالتطبيق الإلكتروني الجديد الخاص باماكن دور النشر واصداراتها ومواعيد الأنشطة حيث وصل عدد المستخدمين له إلى أكثر من ١٥٠ ألف.

وأشادت بالإقبال الجماهيري على أجنحة العرض للحصول على مختلف الإصدارات وأحدثها إلى جانب الحرص على حضور الفعاليات المتنوعة المصاحبة والتى تخاطب كافة المراحل العمرية .
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