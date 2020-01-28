مستشار رئيس الإمارات: تعاليم التصوف الحقيقي تبعد الناس عن الأفكار الشاذة

قال الشيخ علي بن عبد الرحمن الهاشمي مستشار رئيس الإمارات للشؤون القضائية، إن تجديد الخطاب الديني بمعنى تجديد مفهوم الناس للخطاب الديني، لكي نعبد عنهم الأفكار الشاذة والمنقوصة التي تدعو إلى التطرف والعنف.

وأضاف «الهاشمي» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن كثيرًا من المنادين عبر الفضائيات وغيرها بتجديد الخطاب الدينى لا يعرفون شيئًا فى الأصل عن مفهوم الخطاب الدينى، فهناك أصول للخطاب الدينى لا يعرفها إلا أهل العلم والاختصاص.





وأكد أن تجديد الخطاب الديني يكون بالتمسك بأخلاق الإسلام، التي دعا إليها الرسل والأنبياء عليهم -الصلاة والسلام-، مضيفًا: «نؤد أن يتخلق الناس بأخلاق المحبة التي دعا إليها الإسلام والرسل والأنبياء من قبل».





وتابع: «نحتاج في هذا الزمان إلى التصوف الحقيقي، الذي يكون بتطهير الباطن، والنظر إلى الناس، بالمحبة والأخوة، والصفاء وذكر الله، وجعل جميع أعمالنا الدينية والدنيوية خالصة لله عز وجل، فهنا يحصل الصفاء، والمحبة، ويحصل الإنسان على الصحة النفسية، حيث يشكو بعض الناس من الكآبة، لأنه ليس عندهم عمار مع الله تعالى.





وواصل: «فإذا حدث بيننا وبين الله تعالى عمار، فيعمر الله تعالى بين الناس بعضهم بعضًا، وهنا يكون تلمس الطريقة الصحيحة، ومنها التدين السليم المأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-».