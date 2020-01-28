درة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير من باريس

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .





وظهرت درة خلال الصور بإطلالة جذابة، مرتدية "جاكيت" كلاسيك، من أحد الشوارع في باريس، نالت اعجاب متابعيها.





يذكر أن أحدث أعمال درة فيلم يوم وليلة الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بعد عرضه بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.





يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي و شركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.











