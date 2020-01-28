AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

درة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير من باريس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:44 م
درة
درة
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت درة خلال الصور بإطلالة جذابة، مرتدية "جاكيت" كلاسيك، من أحد الشوارع في باريس، نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن أحدث أعمال درة فيلم يوم وليلة الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بعد عرضه  بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي و شركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.



درة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير من باريس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد النبوي يشاهد فيلمه الجديد يوم وليلة مع الجمهور

لليوم الثالث.. خالد النبوي يواصل مشاهدة «يوم وليلة» مع الجمهور

غدا .. خالد النبوي يشاهد "يوم وليلة" مع لاعبي الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية

خالد النبوي يغني يا حبيب زملاتك مع الطفلة ميرنا.. فيديو

خالد النبوي عن فيلم يوم وليلة: عملت معايشة مع أمناء الشرطة.. فيديو

خالد النبوي عن الطفلة ميرنا: عملت مشهد غير مكتوب ببراعة في يوم وليلة

ترشيحاتنا

صفقة القرن.. ترامب: عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون في القدس الشرقية

"الديهي" يسب "البرادعي" على الهواء: "يصف المصريين بالزبالة"

يورجن كلوب يدافع عن نفسه لاحتواء غضب كبار مسئولي الاتحاد الإنجليزي.. اعرف السبب

ترامب : إسرائيل قلب العالم ..ومسار السلام سيكون لإنهاء الصراع

شوبير يكشف آخر تطورات لحاق رمضان صبحي بمواجهة الأهلي والهلال السوداني

إلغاء الاستبدال.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتعديل اللائحة الخاصة بقائمة اللاعبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب