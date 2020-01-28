بتكلفة 2 مليار جنيه.. شعراوي: خطة عاجلة لتطوير الطرق في 12 محافظة

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك خطة عاجلة لرصف وتطوير الطرق، بالمحافظات، بتكليف من رئيس الجمهورية، بتكلفة ٢ مليار جنيه، كمرحلة أولى في ١٢ محافظة.





جاء ذلك خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس.





وأوضح شعراوى، تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والنقل والمالية بالإضافة إلى المحافظات، لتنفيذ تلك الخطة، حيث تم النزول الى المحافظات ودراسة أوضاع الطرق بها للبدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم المحافظات الأكثر تضررا من الطرق، وهى، "القليوبية، والبحيرة، المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والدقهلية، وبنى سويف، والجيزة، والفيوم، والمنيا".





واستعرض وزير التنمية المحلية، إحصائية للمبالغ النهائية لمشروعات رصف الطرق خلال العامين، ٢٠١٨/٢٠١٩، و٢٠١٩/٢٠٢٠، حيث تبلغ تكلفتها أكثر من ٩ مليارات جنيه.





وتابع: "لدينا ٢١٥ مشروع، تضم حوالى ١٠٤٤ كم رصف".