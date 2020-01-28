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ديني

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن الطلاق الشفوي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:44 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
فجر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفاجأة عن فتواه عن الطلاق الشفوى، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد إبراهيم، ذكر فى كتابه الشريعة وتغير الفتوى، أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور جاد الحق، رحمه الله أوصى بتوثيق الطلاق حتى يعتد به، ولابد من توثيقه أمام المأذون.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "أظن الشيخ جاد الحق، ليس عليه مزايدة، الذى قدم طلب إلى مجمع البحوث الإسلامية، وهذه معلومة موثوقة، والمجمع احتفظ بالطلب لأن لم يسبقه أحد من السلف، عشان الناس اللى بتتهمنا بالباطل، احنا بندعو لصون أعراض النساء، من الذمم الخربة".

وكان الشيخ خالد الجندي، قال الشيخ خالد الجندى، قد أفتى بأن الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له، فى ظل العصر الحالى، لافتا إلى أن الله فى كتابه العزيز أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا يوجد ما يكتب ويوثق أعراض المؤمنات.

وأكد أن الإشهاد قبل الدولة كان مبنى على الأخلاق والضمائر والمروءة، أما الآن الأمور اختلفت، التوثيق من مصالح الدولة التى استجدت بحكم القانون، الذى سار وليا على الأمة بأكملها، فلا طلاق دون توثيق".

وأشار إلى أن الله أمر كتابة الديون والإشهاد عليها قائلا "الله أمر بتوثيق اتنين كيلو بلح ونحن لا نوثق الطلاق".

وناشد خالد الجندي، الأزواج بعدم إيقاع الطلاق إلا بالتوثيق وأن يكونوا أمناء على حياتهم الزوجية وكذلك الشيوخ بعدم الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوي.



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