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كارثة.. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها وتؤدي للتسمم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:32 م
كارثة .. علامات غير
كارثة .. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها
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رضوى حسام

تعد البطاطس من أبرز الخضراوات التي يتم استخدامها في كثير من الأكلات، فهي بمثابة عنصر أساسي في كل منزل، لكن هناك بعض العلامات على ثمار البطاطس تجعل من الضروري التخلص منها وعدم تناولها.

أشار موقع "  health line  " لعدة علامات في البطاطس تنذر بفسادها، ويعد تناولها في هذه الحالة خطير ويؤدي للتسمم.

ومن ابرز تلك العلامات هو وجود لون اخضر او بنفسجي على البطاطس، واكدت الدراسات ان تناول البطاطس المحتوية على مواضع خضراء أو مواضع عفن أو درنات نابتة خطير جدا ، نظرًا لأنها علامات تؤكد احتواء البطاطس على مادة "السولانين" السامة، وهي مادة طبيعية في البطاطس يزداد تركيزها في هذه الحالات.

واشار الخبراء ان التسمم الغذائي الناجم عن تناول مادة السولانين تتمثل أعراضه في الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال.

وعند شراء البطاطس هناك عدة نصائح يجب أخذها في الاعتبار، وتشمل :

 

  • تجنب شراء البطاطس الطرية.
  •  تتطور البطاطس التي تعرضت للتلف بسبب درجات الحرارة الباردة إلى مراكز متقشرة من الجلد والبنية ، لذا ابحث عن ملمس ناعم.
  • تتلف البطاطس في بعض الأحيان أثناء الحصاد أو النقل، تجنب أولئك الذين يعانون من إصابات واضحة ، لأنها سوف تفسد بسرعة أكبر.
  • البراعم هي واحدة من المؤشرات الأولى للتلف ، لذلك تجنب شراء البطاطس المنبتة بالبراعم.
كارثة.. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها وتؤدي للتسمم
كارثة.. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها وتؤدي للتسمم
كارثة.. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها وتؤدي للتسمم
كارثة.. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها وتؤدي للتسمم
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