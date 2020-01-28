كارثة.. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها وتؤدي للتسمم

تعد البطاطس من أبرز الخضراوات التي يتم استخدامها في كثير من الأكلات، فهي بمثابة عنصر أساسي في كل منزل، لكن هناك بعض العلامات على ثمار البطاطس تجعل من الضروري التخلص منها وعدم تناولها.

أشار موقع " health line " لعدة علامات في البطاطس تنذر بفسادها، ويعد تناولها في هذه الحالة خطير ويؤدي للتسمم.

ومن ابرز تلك العلامات هو وجود لون اخضر او بنفسجي على البطاطس، واكدت الدراسات ان تناول البطاطس المحتوية على مواضع خضراء أو مواضع عفن أو درنات نابتة خطير جدا ، نظرًا لأنها علامات تؤكد احتواء البطاطس على مادة "السولانين" السامة، وهي مادة طبيعية في البطاطس يزداد تركيزها في هذه الحالات.

واشار الخبراء ان التسمم الغذائي الناجم عن تناول مادة السولانين تتمثل أعراضه في الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال.

وعند شراء البطاطس هناك عدة نصائح يجب أخذها في الاعتبار، وتشمل :