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فن

بـ نظارة شمس.. سارة الطباخ تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:06 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
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محمد بدران
شاركت المنتجة سارة الطباخ، جمهورها، صورا جديدة لها من جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".

ظهرت فيها بـ اطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت كحلى انيق ونظارة شمس وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة وميكاب جذاب وعلقت قائلة: "ابقي مع اولئك الذين يرفعك لاعلى".

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم إيهاب.

ومن المنتظر أن تعلن سارة الطباخ، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من لسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.

كما تعاقدت مع الفنانة مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.

واتفقت سارة الطباخ مع عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.

من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاء.
بـ نظارة شمس.. سارة الطباخ تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام
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