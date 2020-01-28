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وزيرة الصحة: منع أجازات الأطباء لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:55 م
هالة زايد
هالة زايد
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عبد الخالق صلاح
قالت هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنه لا وجود لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن؛ موضحة أنه يتم حجز الحالات التي ترتفع درجة حرارتها إلى 38 مع كحة وكل الحالات أمراض عادية. 

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن» تقديم «عمرو عبد الحميد»، أن كل القادمين من الخارج من دول الإصابة يتم الكشف عليهم في الحجر الصحي، منوهة أنه في حال إعلان فيروس كورونا وباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية سوف يتم توفير أماكن حجر صحي وأماكن عزل أسرة عناية مركزة مخصوصة.

وأشارت الوزيرة، أنها تتواجد في المواقع بصفة مستمرة لمتابعة حالات الاشتباه التي تربتع درجات الحرارة لها وتكون مصابة بكحة، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية التي مدتنا والآلات المستخدمة في تحليل الكورونا.

وتابعت الوزيرة، أنه تم منع الإجازات كافة الأطباء في الوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا. 
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