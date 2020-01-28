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رياضة

ميلان يكرم أسطورة السلة كوبى براينت خلال مباراة تورينو.. ماذا فعل؟

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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أحمد هاني

قرر نادي ميلان ارتداء لاعبيه شارات سوداء خلال مباراته أمام تورينو مساء اليوم الثلاثاء في دور الثمانية لكأس إيطاليا حدادا على نجم كرة السلة ومشجع الفريق كوبي براينت الذي لقي مصرعه قبل يومين.


ونشر حساب ميلان الرسمي صور قبل وأثناء بدء مباراة ميلان مع تورينو تنعي فيها وفاة الأسطورة الأمريكية براينت الذي كان مشجعا للروسونيري.


وتوفى أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة "كالاباساس" بمدينة لوس انجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص من ضمنهم ابنته.


وحسب  الحساب الرسمي لـ "NBA" فإن براينت توفى بعد تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات، ليتلقي الوسط الرياضي العالمي خبر وفاة الأسطورة الشهير، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.


وبلغ براينت من العمر 18 عاما وشهرين عندما خاض أول مباراة له في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة في أمريكا "NBA" ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة في هذه البطولة عبر التاريخ.

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