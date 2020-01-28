AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخطة الأمريكية تثير أسئلة.. ألمانيا تصدر بيانا غير متوقع بخصوص خطة ترامب للسلام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:53 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت ألمانيا موقفها من خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن "الحل المقبول من الطرفين، هو وحده الذي يؤدي إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف:"الاقتراح الأمريكي يثير أسئلة سنناقشها الآن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي"ـ مشيرا إلى ضرورة مشاركة أطراف النزاع في عملية تفاوض.

وأعلن ترامب خطته للسلام رفقة نتنياهو، قائلا إن الخطة تحقق 5 مطالب رئيسية لإسرائيل، وهي اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة لليهود، والسيطرة على الوضع الأمني في نهر الأردن ورسم الحدود، نزع السلاح من غزة ووقف حماس لعملياتها، حل مشاكل اللاجئين خارج إسرائيل، بقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية مع ضمان فتح الأماكن الدينية المقدسة للجميع.

وشدد نتنياهو على ضرورة أن يبقى غور الأردن والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.

وطلب ترامب في وقت سابق من نتنياهو تأجيل الحديث عن ضم غور الأردن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وعمت محافظات الضفة الغربية، مسيرات شعبية غاضبة، تنديدا بـ "خطة السلام"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب وقح.. نتنياهو يريد موافقة ترامب على احتلال غور الأردن

نتنياهو: خطة السلام الأمريكية تحقق 5 أهداف رئيسية لـ إسرائيل..تعرف عليها

أول رد فعل من الاتحاد الأوروبي على خطة ترامب للسلام

اعتصام أمام السفارة الأمريكية في الأردن رفضا لـ خطة ترامب

أول خطوة بعد خطة ترامب.. إسرائيل تعلن سيادتها على غور الأردن الأحد المقبل

وزير الخارجية البريطاني يعلق على خطة ترامب للسلام

ترشيحاتنا

حقيقة انتقال حازم إمام لاعب الزمالك للنادي الأهلي

الخطة الأمريكية تثير أسئلة.. ألمانيا تصدر بيانا غير متوقع بخصوص خطة ترامب للسلام

بـ الشورت.. جميلة عوض تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

أول خطوة بعد خطة ترامب.. إسرائيل تعلن سيادتها على غور الأردن الأحد المقبل

خطة ترامب للسلام .. الرئيس الأمريكي يوجه الشكر لدول عربية

تصرف غريب من جماهير الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور