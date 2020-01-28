الخطة الأمريكية تثير أسئلة.. ألمانيا تصدر بيانا غير متوقع بخصوص خطة ترامب للسلام

أعلنت ألمانيا موقفها من خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن "الحل المقبول من الطرفين، هو وحده الذي يؤدي إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.





وأضاف:"الاقتراح الأمريكي يثير أسئلة سنناقشها الآن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي"ـ مشيرا إلى ضرورة مشاركة أطراف النزاع في عملية تفاوض.





وأعلن ترامب خطته للسلام رفقة نتنياهو، قائلا إن الخطة تحقق 5 مطالب رئيسية لإسرائيل، وهي اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة لليهود، والسيطرة على الوضع الأمني في نهر الأردن ورسم الحدود، نزع السلاح من غزة ووقف حماس لعملياتها، حل مشاكل اللاجئين خارج إسرائيل، بقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية مع ضمان فتح الأماكن الدينية المقدسة للجميع.





وشدد نتنياهو على ضرورة أن يبقى غور الأردن والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.





وطلب ترامب في وقت سابق من نتنياهو تأجيل الحديث عن ضم غور الأردن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.





وعمت محافظات الضفة الغربية، مسيرات شعبية غاضبة، تنديدا بـ "خطة السلام"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



