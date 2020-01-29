AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:01 ص
سيارة محمد صلاح
سيارة محمد صلاح
Advertisements
اشرف عطية

اشترى لاعب نادي ليفربول
الانجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح ، سيارة جديدة ضمها لأسطول سياراته
الفاخرة ، وهي سيارة bentley continental بنتلي كونتيننتال GT التي تنضم الي باقي سيارات صلاح الأخري التي تشمل موديلات لامبورجيني ومرسيدس وبنتلي


Mo Salah Bentley

وتعتبر bentley continental بنتلي كونتيننتال GT من السيارات المميزة التي يفضلها لاعبو كرة
القدم في العالم وتتوفر بصورة كبيرة بين لاعبي الدوري الانجليزي وتصل الي
160 ألف جنيه استرليني وتبلغ سرعتها 338 كم في الساعة. كما يمتلك بالاضافة
الي هذه السيارة سيارة lamborghini aventador لامبورجيني أفينتادور المشهورة المميزة التي تقترب سرعتها من 350 كم في الساعة وتعتبر من أسرع السيارات في العالم. 

Mo Salah Cars

ويمتلك محمد صلاح سيارة أخري هي mercedes amg مرسديس amg كوبيه ويستخدمها بصورة أكثر في
تنقلاته اليومية للتدريب بجانب mercedes sls مرسيدس sls بجانب سيارة audi q7 أودي Q7 فيما كانت
أول سيارات محمد صلاح التي يملكها toyota camry تويوتا كامري وتعتبر بين أقل السيارات
تكلفة لديه.



Mo Salah Cars

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد
محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد
محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد
محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد
محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيراري روما تصل لتجسيد الأداء الرياضي في صورة عصرية

لامبورجيني أفينتادور مرصعة بـ 2 مليون قطعة كريستال..فيديو

من تويوتا كامري إلى بنتلي كونتيننتال GT.. تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح

أخبار الرياضة..عقوبات تنتظر تونس بسبب أبطال اليد.. كاف يحسم اسم حكم موقعة الأهلي في أم درمان..وأسطول سيارات محمد صلاح الفاخر

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب.. وشيرين تصدم جمهورها

الإسكندرية للفيلم القصير.. ابنة محمود البزاوى توثق حياة جدها محمود السعدني

هبص على الجول قبل ما أشوط.. أستون فيلا يبرز وعد تريزيجيه

موعد مباراة ليفربول وويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الولايات المتحدة تدرس قرارا حاسما ضد الصين بسبب كورونا

القضاء السعودي ينصف عاملا بعد فصله ويعوضه بمبلغ مالي كبير.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم