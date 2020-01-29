محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

اشترى لاعب نادي ليفربول

الانجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح ، سيارة جديدة ضمها لأسطول سياراته

الفاخرة ، وهي سيارة bentley continental بنتلي كونتيننتال GT التي تنضم الي باقي سيارات صلاح الأخري التي تشمل موديلات لامبورجيني ومرسيدس وبنتلي.

وتعتبر bentley continental بنتلي كونتيننتال GT من السيارات المميزة التي يفضلها لاعبو كرة

القدم في العالم وتتوفر بصورة كبيرة بين لاعبي الدوري الانجليزي وتصل الي

160 ألف جنيه استرليني وتبلغ سرعتها 338 كم في الساعة. كما يمتلك بالاضافة

الي هذه السيارة سيارة lamborghini aventador لامبورجيني أفينتادور المشهورة المميزة التي تقترب سرعتها من 350 كم في الساعة وتعتبر من أسرع السيارات في العالم.

ويمتلك محمد صلاح سيارة أخري هي mercedes amg مرسديس amg كوبيه ويستخدمها بصورة أكثر في

تنقلاته اليومية للتدريب بجانب mercedes sls مرسيدس sls بجانب سيارة audi q7 أودي Q7 فيما كانت

أول سيارات محمد صلاح التي يملكها toyota camry تويوتا كامري وتعتبر بين أقل السيارات

تكلفة لديه.









