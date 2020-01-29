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تعليم

تمريض المنوفية تنظم ندوة عن فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج منه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:01 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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قســـم التعليــــم
عقدت كلية التمريض بجامعة المنوفية ندوة توعوية تحت عنوان" فيروس كورونا بين الوقاية والعلاج" تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية والدكتورة آمال شحاتة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ومن جانبها .. أكدت الدكتورة آمال شحاتة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الندوة جاءت ضمن سلسلة ندوات تعقدها الكلية للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا حرصا من الكلية علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والجامعة

وقد تناولت الندوة التعريف بفيروس كورونا وكيفية العدوى والأعراض وسبل الوقاية والاحتياطات التي يجب إتباعها أثناء الانتقال والسفر.

وأوضحت الندوة أن أعراض فيروس كورونا، تتمثل في الإصابة بالحمّى بالسعال وضيق التنفس والإجهاد العام.القيء والإسهال وارتفاع درجة الحرارة سيلان الأنف والتهاب الحلق في حالة الإصابة تصبح الأعراض شديدة وغير محتملة بعد ٣ أيام من الإصابة بالمرض وتسبب الالتهاب الرئوي ، وقد توقف بعض أجهزة الجسم عن العمل، مثل القلب والكلى، فتنتهي حياة المُصاب.

وأكدت الندوة أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس. أو لمس الأسطح والأدوات الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين. والتواجد في الأماكن العامّة المزدحمة ومخالطة المصابين المباشرة

ونبهت الندوة إلى ضرورة غسل اليدين جيدًا وباستمرار بالماء والصابون أو المواد المطهّرة الأخرى، خصوصًا بعد السعال أو العطس، واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها و تجنّب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قدر المستطاع، فالديدان يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس. ووضع الكمامات الطبية في أماكن التجمعات
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