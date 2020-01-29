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حوادث

النائب العام يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:04 ص
النائب العام ونظيره
النائب العام ونظيره السعودي ووزير العدل ورئيس القضاء الأعلي
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محمد عبدالله
عقد النائب العام المستشار حمادة الصاوي لقاء مع نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب صباح الثلاثاء؛ حيث تناولا أطر وآفاق التعاون بين البلدين، مؤكدين أهمية سرعة التعاون بين النيابتين في ملفات الاسترداد، والإنابات القضائية.

وحضر النائب العام ونظيره السعودي عروضًا تقديمية لأعضاء من النيابة العامة المصرية في إطار نقل الخبرات بين النيابتين.

ووجّه النائب العام دعوة للمستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض والمستشار عمر مروان وزير العدل وسفير مصر لدى المملكة العربية السعودية ونظيره السعودي بالقاهرة؛ لحضور مأدبة عشاء بقصر عابدين أقيمت مساء اليوم احتفاء بالنائب العام السعودي والوفد المرافق له. 

وكان النائب العام قد استقبل النائب العام السعودي مساء أمس الاثنين في زيارة تستغرق يومين.
النائب العام يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي.. صور
النائب العام يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي.. صور
النائب العام يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي.. صور
النائب العام يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي.. صور
النائب العام يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي.. صور
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