بسبب الحصان.. كريم عبد العزيز يتعرض لموقف محرج في ليلة الدخلة

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن حذاءه ضاع في يوم زفافه بسبب أحد المشاهد في فيلم محطة مصر؛ مُرددًا: «كان يوم أسود الحزمة ضاعت بسبب الحصان ولطفي لبيب».





وأضاف "عبدالعزيز" خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على «دي إم سي»،: « إن تصوير فيلم محطة مصر كان عقب النجاح الكبير لفيلم واحد من الناس، مما جعل نجاح محطة مصر في منتهى الصعوبة نظرا لنجاح واحد من الناس في السينمات».





وحكي عبد العزيز، عن المشاهد المضحكة التي دارت بينه وبين الفنان لطفي لبيب، بسبب ضرب لبيب لحصان في التصوير مما أدى وقوعه في ترعة.





وتابع عبد العزيز: «كواليس الفيلم مليئة بالضحك والهزار مما جعل الفيلم قريبا من قلبي».





وتحدث عبد العزيز عن فيلم واحد من الناس، وانه أنه كان مقهور في الشخصية التي جسدها في الفيلم وكان يحاول أن يحافظ على تلك الشخصية خارج التصوير ليؤدي بأفضل شكل.





وأكد أن فيلم واحد من الناس كان يطرح مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية؛ قائلا: «واحد من الناس عمود خرسانة في تاريخي، ولن انسى مشاهدي مع الفنان محمود الجندي ».