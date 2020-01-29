حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب

علق الفنان حسن الرداد على شائعة ارتباطه بالفنانة اللبنانية مايا دياب بسبب ظهورهما في كواليس مسرحية لوكاندة الأوباش وهما يمازحان ويدعمان بعضهما البعض، نافيا وجود أي علاقة عاطفية بينهما.





وقال حسن الرداد في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية :" انا اعرفها من قبل كدة وشوفتها في المناسبات العامة المرة دي قربنا من بعض بحكم المسرح والشغل مع بعض، إنسانة طيبة جدا وجدعة.. على الجانب الإنساني شخصية جميلة جدا ومبسوط إني عرفتها".





وسبق ونفى حسن رداد انفصاله عن زوجته إيمى سمير غانم ، لافتًا إلى أن الجمهور والمتابعين يتحدثون عن علاقتهم منذ عدة سنوات حتى قبل أن يتزوجا، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن يتحدث الجمهور عننا بشكل كبير نظرا لشعبيتنا.