شوبير يدافع عن قفشة.. ويكشف السر وراء استبعاده من مباراة الأهلي والنجم

دافع الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن محمد مجدي قفشه نجم فريق الاهلي، خاصة عقب استبعاده من مباراة الفريق أمام النجم الساحلي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قرر استبعاد قفشه من المباراة نظرا لأسباب فنية فقط مشددا ان كل ما يتردد حول ان استبعاده كان نوع من العقاب أمر غير صحيح مطلقا.





وأضاف شوبير أن قفشه من أكثر لاعبي الاهلي التزما، مشددا على ان الاعلام الرياضي والجماهير ارجعت سبب الاستبعاد لتواجده في أحد ملاعب الخماسي .





وتابع أن قفشه لاعب ملتزم كما ان حضوره مباراة خماسي أمر عادي يقوم به اي شخص طبيعي، ومن المستحيل ان يكون فايلر عاقبه لهذا السبب.





وكان شوبير قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر " : " محمد مجدي أفشة من أكثر اللاعبين التزاما في النادي الأهلي واستبعاده من مباراة النجم كان رؤية فنية من مفاجآت فايلر المعتادة فقط لا غير ".



