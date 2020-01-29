مفاجأة.. عادات غير متوقعة لرفع الضغط المنخفض

ضغط الدم واحد من المشكلات الصحية التي يعاني منها الأشخاص في الوقت الحالي، وترجع لأسباب عدة مثل تناول الأطعمة التي تسبب ضغط الدم المنخفض أو المرتفع، أو حدوث انفعال أو حزن مفاجئ.





قدم موقع "insider"، بعض العادات غير المتوقعة لأصحاب ضغط الدم المنخفض، دون تناول عقاقير طبية، أو الذهاب إلى الطبيب بطريقة مستمرة، ويعتبر شرب الماء بكثرة واحدا من تلك العادات غير المتوقعة لأصحاب ضغط الدم المنخفض.





وتقول الدكتورة سونيا تولاني، الحاصلة على دكتوراه في الطب وأخصائية أمراض القلب، وفقًا لموقع "insider"، إن تناول شرب كمية وفيرة من الماء يزيد من حجم الدم ويساعد على منع الجفاف وحماية الجسم من أمراض عديدة، فالماء واحد من أهم السوائل التي لا غنى عنها.





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وأضافت أنه كلما زاد عنصر الصوديوم زاد ضغط الدم في الجسم، لذلك على أصحاب ضغط الدم المنخفض إضافة الملح إلى الوجبة الغذائية، ولكن يجب أن تكون بطريقة متوازنة حتى لا يصاب الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.



