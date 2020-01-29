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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: تجهيز مقر جديد لوحدة الغسيل الكلوي وإنشاء وحدة للحروق

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:58 ص
تجهيز مقر جديد لوحدة
تجهيز مقر جديد لوحدة الغسيل الكلوي
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إيهاب عمر

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نقل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أسيوط الجامعي بعد الانتهاء من تجهيز مقرها الجديد فى موعد أقصاه 6 أشهر كاشفًا كذلك أنه جارى إنشاء أول وحدة للحروق وحالاتها الحرجة مجهزة بعناية مركزة وبطاقة استيعابية مضاعفة ومجهزة وفق أحدث النظم والمعدات الطبية.


جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة أسيوط للعمل الجاري بالمشروعين وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة السابق والمشرف على وحدة العناية المركزة، والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور حسام العربي مدير مستشفى القلب الجامعي والدكتور علاء عطية مدير وحدة الإصابات والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية وسيد إبراهيم مرسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة.



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وقال الدكتور طارق الجمال خلال الجولة إن العمل الجاري لإنهاء تجهيز المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوي يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير الخدمات الطبية المقدمة فى مختلف التخصصات بمستشفيات أسيوط الجامعية وتلبية الاحتياجات العددية المتزايدة من المرضى المترددين عليها، مشيرًا إلى أن المقر الجديد تبلغ مساحته 1500 متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 75 سرير مزودة بأجهزة للغسيل الكلوي ووحدة للعناية المركزة وبمساحات بينية تراعى خصوصية المريض وراحته.


مشيدًا بالدور الذي تقوم به وحدة الحروق بالمستشفى الرئيسي في استقبال الحالات الخطيرة والمتقدمة من مصابي الحروق من نحو 9 محافظات بصعيد مصر والوجه القبلي وتحقيق نسب شفاء تتجاوز 65% وهو ما يعادل النسب العالمية للشفاء وهو ما كان حافزًا لإدارة الجامعة لإنشاء وحدة جديدة وهو ما يعادل النسب العالمية للشفاء وهو ما كان حافزًا لإدارة الجامعة لإنشاء وحدة جديدة أكثر تطورًا وحداثة في ذلك التخصص الهام.


وأشار الدكتور حسن عبد اللطيف إلى أنه جار تكثيف العمل لافتتاح تلك الوحدات بخدماتها الجديدة خلال الشهور القادمة وذلك في إطار خطة موسعة لتطوير عدد من الأقسام الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية وإعادة النظام والانضباط داخل حرم المدينة الطبية للجامعة، مضيفًا أن جولة رئيس جامعة أسيوط تضمنت كذلك العمل الجاري لتجهيز كافتيريا جديدة لشباب الأطباء بمستشفيات الجامعة تضم عددا من الخدمات المتطورة اللازمة لهم خلال نوبات عملهم والتي تمتد لساعات طويلة تصل إلى 24 ساعة. 

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