حدادًا على كوبي براينت.. تأجيل مباراة ليكرز أمام كليبرز بدوري NBA

قررت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين "NBA"، تأجيل مباراة لوس أنجلوس ليكرز أمام كليبرز، تكريما لرحيل النجم السابق للأول، كوبي براينت، الذي لقي حتفه مؤخرا في حادث تحطم مروحية في كاليفورنيا.





والمباراة التي كانت ستقام مساء الثلاثاء، هي الأولى للوس أنجلوس ليكرز منذ رحيل براينت (41 عاما)، في الحادث الذي لقيت فيه ابنته جيانا مصرعها أيضا، عن عمر 13 عاما، وكذلك 7 أشخاص آخرين.





ولم ينج أي شخص من حادث تحطم المروحية، في منطقة كالاباساس بكاليفورنيا، مساء الأحد الماضي.





وأوضح بيان لرابطة الدوري الأمريكي للمحترفين، أن قرار تأجيل المباراة "اتخذ احتراما للوس أنجلوس ليكرز"، وأنه يأسف لوفاة براينت وابنته وباقي الضحايا.





وبدأت السلطات بالفعل، التحقيق في أسباب وقوع الحادث، رغم أن الحكم النهائي قد يستغرق عاما أو أكثر.



