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محافظات

صحة أسوان: حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إن الوزارة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" .


وأوضح إيهاب حنفى بأن حملة التطعيم تستهدف الفئة العمرية من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الاستعدادات الجارية لتنظيم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تم البدء فى عقد دورات تدريبية مكثفة للمشاركين فى الحملة للعمل على تعريف المواطنين بأهمية المشاركة فى الحملة.

 

وأكمل حنفى بأن تنظيم الدوارات التثقيفية بدأ بقيام إدارة ادفو شرق الصحية بعقد تدريبات للمراقبين الصحيين، كما قامت إدارة كوم أمبو الصحية بعقد تدريب لرؤساء التمريض، وفى السياق ذاته أيضًا نظمت إدارة أسوان الصحية تدريب لفريق وحدة أبوالريش بحرى.

صحة أسوان: حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور
صحة أسوان: حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور
صحة أسوان: حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور
صحة أسوان: حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور
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