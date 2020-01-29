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فن

الفيشاوي مع حسين فهمي وزوجته

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:12 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
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شيرى نبيل
نشر الفنان أحمد  الفيشاوي عبر حسابه  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، صورا جديدة جمعته هو وزوجته وابنتيها، بالفنان حسين فهمي وزوجته، في أحد الأماكن.

وعلق الفيشاوي علي الصور: "نحن محظوظون وسعداء للغاية لمقابلة الأسطورة حسين فهمي".

وكانت عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي منذ ساعات قليلة بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض ودفاع لينا أحمد الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.
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