الفيشاوي مع حسين فهمي وزوجته

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، صورا جديدة جمعته هو وزوجته وابنتيها، بالفنان حسين فهمي وزوجته، في أحد الأماكن.

وعلق الفيشاوي علي الصور: "نحن محظوظون وسعداء للغاية لمقابلة الأسطورة حسين فهمي".

وكانت عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي منذ ساعات قليلة بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.



