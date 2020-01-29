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توك شو

جدارية عملاقة لتكريم أسطورة السلة الراحل كوبي براينت.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:18 م
جدارية عملاقة لكوبي
جدارية عملاقة لكوبي براينت
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إبراهيم القادري
عرضت قناة "euronews " فيديو لمجموعة من أصدقاء ابنة كوبي براينت قاموا برسم صورته هو وابنته على الحائط كنصب تذكاري مرتدين قميصه وهم يهتفون باسمه وسط حزن شديد.

وأضافت القناة ان نجم كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت البالغ من العمر 42 عاما لقي حتفه مع ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما وسبعة آخرين  الأحد الماضي  إثر تحطم مروحيته الخاصة "سيكورسكي إس-76" واشتعال النيران فيها في كالاباس كاليفورنيا.

وأشارت إلى  أن الطائرة واجهت مشكلة فوق حديقة حيوان لوس أنجلوس حيث حلقت لمدة 15 دقيقة على ارتفاع منخفض للغاية قبل اصطدامها بجبل التل حوالي الساعة 10 صباحا.

وتابع أنه تم اخبار طيار المروحية من قبل وحدة التحكم بأن مستوى تحليق الطائرة"منخفض للغاية" وسط الضباب .

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