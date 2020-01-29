جدارية عملاقة لتكريم أسطورة السلة الراحل كوبي براينت.. فيديو

عرضت قناة "euronews " فيديو لمجموعة من أصدقاء ابنة كوبي براينت قاموا برسم صورته هو وابنته على الحائط كنصب تذكاري مرتدين قميصه وهم يهتفون باسمه وسط حزن شديد.

وأضافت القناة ان نجم كرة السلة الأمريكية السابق

البالغ من العمر 42 عاما لقي حتفه مع ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما وسبعة آخرين الأحد الماضي إثر تحطم مروحيته الخاصة "سيكورسكي إس-76" واشتعال النيران فيها في كالاباس كاليفورنيا.