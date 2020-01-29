3 علامات بالعين تنذرك بمتلازمة الإجهاد البصرى.. تفاصيل

قال الدكتور محمد عماد عليلو، أخصائى جراحة القرنية وتصحيح البصر: إن متلازمة الإجهاد البصرى هى مجموعة من الأعراض المتشابكة ينتج عنها بالنهاية للإصابة بهذا المرض .









وكشف محمد عماد ، خلال استضافته ببرنامج صباح العربية والمذاع عبر فضائية العربية ، اليوم الأربعاء ، عن أعراض متلازمة الإجهاد البصرى تشمل الشعور بالثقل والشعور بالألم فى قاع العين بالإضافة للتشويش فى الرؤية .









وأوضح أخصائى جراحة القرنية، بأن متلازمة الإجهاد البصرى يعانى منها الشخص المستخدم لشاشات الحاسوب الآلى الهواتف لفترات طويلة ، والتلفاز.









ولفت محمد عماد، إلى أن متلازمة الإجهاد البصرى قد تخدع الشخص المصاب فقد يستيقظ بطريقة طبيعية ولكن فى منتصف اليوم قد تحل عليه علامات الألم فى العين ويزداد مع الإجهاد وتنتهى الأعراض بآلام فى الرأس وصداع .









ونصح أخصائى جراحة القرنية ، المصابون ببدايات متلازمة الاجهاد البصرى بسرعة التوجه للطبيب ، بالإضافة للبعد قدر الأمكان عن تواجد الأجهزة الالكترونية قرب تيار هواء أو التكييفات "حيث تيار الهواء يزيد من معدل جفاف العين ، بالإضافة للقيام بتحويل مسار العين عن الأجهزة كل 20 دقيقة والنظر لجسم صلب ما تبعد 20 سم بحوالى تقريبأ 6 أمتار لأخذ استراحات لاسترخاء عضلة العين ومنع التشنج المتواصل لعضلات العين الداخلية ..



