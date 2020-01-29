تتويج سلة المغرب بنين بذهبية البطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص

حقق المنتخب المغربي لكرة السلة "بنين" المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة بالبطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص ، بعد تغلبه على نظيره المصري في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني بنتيجة 19-7 في المواجهة الرابعة لليوم الرابع والأخير من المسابقة.

وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي.





وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين.





وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

الشوط الأول : 10- 2 للمغرب

الشوط الثاني : 17- 5 للمغرب

الشوط الثالث : 17-5 للمغرب

الشوط الرابع : 19- 7 للمغرب





ومثل منتخب المغرب من اللاعبين : محمد حاج خليفة وعثمان الغريب ومصطفى بن طارق وعبد الغفور أجوين ومحمد بلعروي وأمين المخنتار وأيوب بسلام وأيوب قدو ، ومثل منتخب مصر : كريم محمد وحسام الدين درويش وأيمن ياسر وفارس محمد وهلال احمد ومحمد شريف وعمر ايهاب وعمر عماد ومحمد باسم وعلي محمد .





وانطلقت السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية.





وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة.





وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.