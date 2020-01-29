AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. آرسنال يدعم دفاعه بصفقة برازيلية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:46 م
بابلو ماري بقميص
بابلو ماري بقميص آرسنال
Advertisements
إسراء أشرف
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعاقده مع بابلو ماري، لاعب نادي فلامينجو البرازيلي، لتدعيم خط دفاعه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف آرسنال، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية شرائه من فلامينجو نهائيًا.

وتعد هذه الصفقة، هي الأولى لآرسنال تحت قيادة مايكل أرتيتا المدير الفني، والذي جاء في ديسمبر الماضي، خلفًا للإسباني أوناي إيمري.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، من 24 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إقالة إيمري.. 5 مرشحين لخلافته في أرسنال

آرسنال في ضيافة نورويتش سيتي بـ الدوري الإنجليزي

رسميًا.. أرتيتا مديرا فنيا لـ آرسنال

جوارديولا يوجه رسالة لـ أرتيتا بعد الرحيل إلى أرسنال

أرسنال في ضيافة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

الظهور الأول لـ أرتيتا.. آرسنال يخشى تعميق جراحه أمام بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

نهاية 17 سنة زواج كسر الرقبة.. إحالة مهندس تعدى على زوجته بسبب ضرتها للجنايات

تنخفض لـ 10 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة.. فيديو

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

مد فترة التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي حتى ١ مارس المقبل

أول تعليق من الطبيب الخاص لـ أصالة على حقيقة ارتباطهما

شوبير يدافع عن قفشة.. ويكشف السر وراء استبعاده من مباراة الأهلي والنجم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية

حافلة مدرسية على متنها 25 طفلا تصطدم بصالون حلاقة.. شاهد ما حدث

فورد موستنج ماخ 1 عالية الأداء تظهر أثناء اختبارها.. صور