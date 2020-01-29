رسميا.. آرسنال يدعم دفاعه بصفقة برازيلية





وانضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف آرسنال، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية شرائه من فلامينجو نهائيًا.





وتعد هذه الصفقة، هي الأولى لآرسنال تحت قيادة مايكل أرتيتا المدير الفني، والذي جاء في ديسمبر الماضي، خلفًا للإسباني أوناي إيمري.





ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، من 24 مباراة.

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعاقده مع بابلو ماري، لاعب نادي فلامينجو البرازيلي، لتدعيم خط دفاعه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.