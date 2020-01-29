إيطاليا ترسل طائرة عسكرية غدا لإجلاء رعاياها من "ووهان" لتفشي "كورونا"

أعلنت وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال طائرة عسكرية غدا لإعادة المواطنين الإيطاليين من مدينة (ووهان) الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.



وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أنه سيتم تنظيم رحلة لإعادة المواطنين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والمعهد الوطني للأمراض المعدية (لازارو سبالانزاني).