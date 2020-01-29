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أخبار العالم

إيطاليا ترسل طائرة عسكرية غدا لإجلاء رعاياها من "ووهان" لتفشي "كورونا"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:04 م
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلنت وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال طائرة عسكرية غدا لإعادة المواطنين الإيطاليين من مدينة (ووهان) الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أنه سيتم تنظيم رحلة لإعادة المواطنين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والمعهد الوطني للأمراض المعدية (لازارو سبالانزاني).
 
ومن المقرر أن تغادر الطائرة العسكرية إيطاليا غدا، بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات الصينية لتصل مباشرة إلى مطار (ووهان) مع طاقم طبي متخصص وممرضات ومعدات طبية كافية لضمان النقل الآمن، وعند الوصول إلى إيطاليا، سوف يتبع المواطنون إجراءات تحددها وزارة الصحة.
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