بسبب فيروس كورونا.. أمريكا تستأجر طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية

تتجه طائرة تقل حوالي 240 أمريكيا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، إلى قاعدة عسكرية جنوب كاليفورنيا عقب انتشار فيروس " كورونا " المدمر.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استأجرت الحكومة الأمريكية طائرة لإجلاء الدبلوماسيين من القنصلية الأمريكية وغيرهم من المواطنين الأمريكيين، حيث غادرت قبل الفجر بالتوقيت المحلي، لتتوقف بعد ذلك في ألاسكا التزود بالوقود، وبعد ذلك غادرت متجهة إلى قاعدة مارس الجوية الاحتياطية بالقرب من ريفرسايد، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





ولفتت الصحيفة، إلى أنه كان من المقرر أن تطير إلى ولاية أونتاريو، لكن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن تحويل الرحلة إلى قاعدة الاحتياط الجوي في مارس في ريفرسايد.





وقال كورت هاجمان، المشرف على مقاطعة سان بيرناردينو: "مركز السيطرة على الأمراض أخبرنا أن الرحلة ستتوجه إلى قاعدة مارس". ولم يقدم أي تفسير للسبب، مضيفًا: "لقد كنا مستعدين للأسوأ".





وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا أن 20 مطارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة سيقوم بالكشف عن الفيروس وفحص جميع الركاب.





وكانت الصين، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.





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وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- أن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.





وأضافت اللجنة، أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس؛ إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.