وثائق رسمية.. فضائح شائنة تلوث سمعة القوات الخاصة بالجيش الأمريكي

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بأن غياب الوازع الأخلاقي لدى وحدات قوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي أدى إلى خلق ظروف تسهل "سلوكيات غير مقبولة"، وفق ما ورد في تقرير رسمي كُشف عنه النقاب أمس الثلاثاء، في أعقاب فضائح تتعلق بانضباط أفراد الجيش الأمريكي، بمن فيهم أفراد القوات الخاصة.





وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، كتب قائد القوات الخاصة الأمريكية الجنرال ريتشارد كلارك مذكرة ملحقة بتقرير يوثق النتائج الأولية لمراجعة أخلاقية شاملة لأفراد القوات الخاصة، أمر بإجرائها في أغسطس الماضي، بعد انفجار عدد كبير من فضائح اتهام أفراد من وحدة السيل البحرية الخاصة باعتداءات جنسية وتعاطي المخدرات.





وكتب الجنرال كلارك في مذكرته أن "النقطة الأساسية هي أننا ركزنا على تجنيد الأفراد للقوات الخاصة وإنجاز المهام على حساب تدريب وتطوير قواتنا".













وأضاف الجنرال كلارك "في بعض الحالات، خلق هذا الخلل ظروفًا مواتية لسلوكيات غير مقبولة بسبب غياب نموذج القيادة والانضباط والمحاسبة".





يأتي ذلك بينما تجاهد وحدات القوات الخاصة الأمريكية للخروج من أزمة قضايا أخلاقية مثيرة للجدل عصفت بها في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها قضية الضابط بوحدة السيل البحرية إدوارد جالاجر، الذي ادين بتهمة تصوير أسير ميت من تنظيم داعش الإرهابي في العراق، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا، ليسمح لجالاجر بتقاعد مشرّف من الخدمة العسكرية.





وخلال لقاء صحفي، أصر الجنرال كلارك على أن "رجال ونساء القوات الخاصة الرائعين ليست لديهم مشكلة أخلاقية منهجية"، لكن تقرير المراجعة الأخلاقية لأفراد القوات الخاصة لم يكشف عن اختلالات اخلاقية على مستوى أفراد ووحدات القوات الخاصة فحسب، وإنما امتدت تلك الاختلالات إلى مستوى سلسلة القيادة نفسها.





وأوضحت القناة أن فريق المراجعة الأخلاقية زار عدة مواقع للقوات الخاصة الأأمريكية، بما فيها مواقع لتدريب المرشحين المستجدين للانضمام للقوات الخاصة، وخلص إلى أن برامج التدريب المتبعة تعزز شعور المتدربين بأن لديهم رخصة بالتصرف كما يحلو لهم بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمهام القوات الخاصة.