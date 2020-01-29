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أخبار العالم

بـ القذائف الصاروخية.. قوات سورية تستهدف رتلا عسكريا تركيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:41 م
قوات سورية تستهدف
قوات سورية تستهدف رتلا عسكريا تركيا
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دعاء أبوهشيمة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، باستهداف قوات حليفة للحكومة السورية رتلا عسكريا تركيا  بالقذائف الصاروخية في منطقة الراشدين بضواحي مدينة حلب الغربية.

وقال المرصد السوري إن القصف تسبب باندلاع النيران في آلية عسكرية تركية دون معرفة حجم الخسائر.

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وكان المرصد السوري قد  نشر صباح أمس الثلاثاء، أن الرتل العسكري التركي الذي دخل الأراضي السورية مساء الاثنين، عمد إلى التمركز في صوامع الحبوب جنوب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث من المرتقب أن تتخذ القوات التركية من الصوامع، نقطة عسكرية جديدة لها.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب. ويتألف الرتل من نحو 30 آلية من بينها أكثر من  12 مصفحة تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت إلى جنوب إدلب.

وقالت مصادر إن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام.
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