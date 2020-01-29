عائدين من الصين.. السودان يعلن الاشتباه في إصابة مواطنين بـ فيروس كورونا القاتل

أعلنت السلطات السودانية اليوم، الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدين من الصين بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.





من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات اليوم، عن تشخيص 4 حالات إصابة بـفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة، قادمين من مدينة ووهان.





وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالةٍ مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميًا عند التعامل مع الحالات المصابة.





كانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس «كورونا المستجد» إلى 132 شخصا وتسجيل 5974 حالة إصابة مؤكدة في 31 منطقة ومقاطعة في مختلف أنحاء البلاد.





ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة «ووهھان» وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.





وانتشر الفيروس بمدن صينية أخرى بين بكين وشنغهاي، بالإضافة إلى دول منها الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا والإمارات.