هبة عبدالعزيز: تخوفت من قبول شخصيتي في «الأنسة فرح» لهذا السبب

عبرت الفنانة هبة عبد العزيز عن سعادتها بتواجدها فى مسلسل "الانسة فرح"، وتجسيدها لشخصية نادين.





وقالت هبة عبد العزيز فى تصريحات لـ«صدى البلد»، أنها كانت مترددة ومتخوفة فى البداية لقبول العمل، خاصة أنها قدمت شخصية الزوجة الخائنة فى أكثر من عمل، لكن حينما اطلعت على السيناريو وجدت الأمر مختلف.

وأوضحت أن الشخصية تتصاعد الأحداث معها خلال أجزاء المسلسل القادمة، وتتغير تماما، مؤكدة أن الجمهور سيتعاطف معها، ثم يعود ليكرهها مرة أخرى.

وأشارت إلى أنها تحمست جدا للتواجد مع كل الأبطال المشاركين فى المسلسل، مؤكدة أن كواليس العمل بينهم كانت رائعة وهو الأمر الذي انطبع على الجمهور حينما شاهد المسلسل.

"الأنسة فرح" تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص أخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.





المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.