بدون راحة.. بعثة الزمالك تصل أنجولا والفريق يتدرب اليوم استعدادا لـ أول أغسطس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة لواندا بأنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات الإفريقي. إلى





كان فى استقبال بعثة الزمالك محمد صفوت سفير مصر فى أنجولا والمستشار طارق يوسف القنصل العام وايهاب على الملحق الإداري.





وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض اللاعبين التدريب الأول بأنجولا في الخامسة مساء على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.



