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رياضة

كلوب يكشف عن سبب عدم تواجده فى مباراة الإعادة أمام شوروسبري فى كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:45 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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محمد رشاد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن أسباب عدم قيادته الفريق في مباراة الإعادة ضد شوروسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع نادي ليفربول: "ينبغي إدراك حقيقة مهمة وهى أن اللاعبين لم يحصلوا على راحة كاملة من التدريبات، فهم سيواصلون التدرب منفردين أو في مجموعات صغيرة بصحبة بعض المدربين في الأسبوع الأول من الراحة الشتوية. فقط لن يتواجدوا في ميلوود ولن يخوضوا أي مباراة".

وأضاف: سيكون أمامنا أسبوع آخر للاستعداد لمباراة نورويتش سيتي والمرحلة المتبقية من عمر الموسم، وهي مرحلة هامة للغاية".

وواصل: عندما اتخذنا قرارنا قبل عدة أسابيع، لم يكن أحد يعلم ما إذا كنا سنفوز في مبارياتنا الثلاث التالية، ولربما تغير الأمر لو كنا خسرناها. كان علينا أن نتخذ قرارًا واضحًا وهذا ما فعلناه، والآن ينتظر مني البعض العدول عن هذا القرار، ولكنني لا أستطيع ذلك".

وتابع: هل يمكنني التواجد في مباراة الإعادة؟ بالطبع، ولكن ليس هكذا يجب أن تدار الأمور من وجهة النظر التدريبية لا يمكنني أن آتي قبل المباراة بيوم أو يومين فقط وأعطي تعليماتي للاعبين. إنهم بحاجة لتواجد مدربهم معهم، ولذلك سيتولى نيل كريتشلي هذه المسؤولية".

وأكمل نحن نقوم بكل ما في وسعنا في سبيل الفوز بهذه المباراة، وهذا ليس بعيد المنال وبالطبع لن تكون المهمة سهلة، فجميعنا شاهدنا كيف قدم شوروسبري أداءً جيدًا للغاية في المباراة الأولى، ولكن الفوز يبقى في متناول أيدينا، وهذا ما يجب أن نركز عليه. الآن، يتعين على جميع الأطراف مناقشة الراحة الشتوية ووضع قواعد واضحة لها للسنوات القادمة".

جدير بالذكر أن كلوب دخل في صدام مشابه مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل أسابيع بسبب تعارض موعد مباراة أستون فيلا في كأس رابطة المحترفين مع موعد مباراة الريدز الأولى في كأس العالم للأندية بقطر ديسمبر الماضي.

وفي النهاية وافق كلوب على خوض مباراة أستون فيلا باللاعبين الشباب الذي خسروا بنتيجة 0-5، فيما لعب بالأساسيين في مونديال الأندية وحصد لقبه في النهاية.

يذكر أن ليفربول تعادل مع مضيفه شوروسبري تاون في الدور الرابع من المسابقة ما يجبرهما على خوض لقاء إعادة في ملعب أنفيلد.
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